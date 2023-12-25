CHP içinden sert tepki geldi

DEM ile birlikte hareket edip imza atmayan CHP'ye tepkiler parti içinden de geldi. CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi, grup başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olduğu dönemde partisinin bu tür bildirilere imza attığının altını çizdi. Hamzaçebi, partisinin tavrını eleştirdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise yaptığı açıklamada 4 siyasi partinin imzaladığı bildiriye imza attığını ilan etti. Erol şunları kaydetti: "Meclis'te ortak açıklanan bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki bu ülke de devlet de hepimizin."

Gürsel Erol, "Terörle mücadelenin bir parti meselesi olmadığını, devlet meselesi olduğunu her fırsatta gündeme getirdim. Ülkemizin üniter yapısını ve devletimizin varlığını korumak için gözünü kırpmadan şehit olmayı göze alan TSK personeli ana kuzularının şehit olmalarını siyasi propaganda haline getirmek asla doğru değildir" dedi.