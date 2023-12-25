İnan: CHP’nin İzmir adayını HDP belirliyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. CHP'nin İzmir adayını açıklamamasının sebebinin 'HDP' olduğunu belirten İnan, "Tüm seçim bölgelerinde aday açıkladılar İzmir'de açıklamadılar. HDP belirliyor diyorum İzmir için de böyle. İzmirlileri AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. En az 1 dönem AK belediyeciliği kavuşturalım. 1 senede bütün kronik sorunları çözelim. İzmir çok geriye düştü, bu açığı kapatacak tek kadro AK Parti'de" dedi.

'SİL BAŞTAN KAZANACAĞIZ'

İnan, AK Parti olarak iddialı olduklarını söyleyerek, "İzmir'de şehircilik çökme noktasına geldi. İzmir'i 25 senedir CHP yönetiyor. Hemşerilerimize sorunca şunu söylüyorlar; CHP'ye gönül veriyoruz ama en kötü belediyeciliği de bizim aldığımızın farkındayız. Bir yerel siyasetçinin içine düşebileceği en kötü durumlardan bir tanesi. Düşünün seçmeniniz size çok yoğun bir destek veriyor ama belediyecilik noktasında asla desteklemiyor. En büyük mahcubiyetlerden bir tanesi. İzmir'de de sil baştan diyerek şehrimizi kazanacağız. Her yağmurda şehrin rögar kapaklarından tutun en basit güzergaha kadar trafik tıkanıyor" dedi.