Cumhur İttifakı’ndan şehit ailesine taziye

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP il başkanı Veysel Şahin, Şehit Teğmen Ramazan Günay'ın Buca'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve parti yöneticileri, Günay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"ACIMIZ TAZE, ACIMIZ DERİN"

Başkan Saygılı, "Acımız taze, acımız derin... Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucunda Şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın Buca'daki baba ocağına MHP İzmir İl Başkanı Sn. Veysel Şahin ile birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadet şerbeti içen Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah" diye konuştu.