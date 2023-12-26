‘İthal fakir bakıcılara gerek yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Aziz Kocaoğlu, ithal aday tartışmaları üzerinden Konak Belediye Başkan Aday Adayı Hacer Foggo'yu hedef aldı. Kocaoğlu, "Hüseyin Sezer'i 8'inci sıraya koyuyorsun akşam alıyorsun, hanımefendiyi koyuyorsun. O hanımefendi geliyor, Konak'tan aday oluyor. 'Hakkımı alacağım' diyor. Fakirlerle uğraşıyormuş. İzmir kendi göbeğini kendi keser. İzmir'in fakirine İzmirli bakıyor. İthal fakir bakıcıya gerek yok" dedi.

"BU DURUM İZMİR'E REVA MIDIR?"

FOGGO, Mayıs seçimlerinde CHP listesinden kontenjanla 8'inci sıradan aday gösterilmiş ve seçilememişti. Foggo'nun adaylığı parti içinden ve dışından yoğun eleştirilere konu olmuştu. Genel Başkan Özgür Özel de Hacer Foggo'nun İzmir listesinden aday gösterilmesine "yol kazası" benzetmesi yapmıştı. Kocaoğlu ithal siyasetçiler konusuna dikkat çekerek, "Benim 15 senedir İzmir'de milletvekili 1 fazla olsun diye verdiğim mücadeleyi genel merkez biliyor, İzmir'deki arkadaşlar da biliyor. Bir seçim geçiriyorsun 8 tanesi kontenjan, 6 tanesi İzmirli. Bu İzmir'e reva mı?" dedi.