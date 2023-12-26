‘O elleri kırmaya devam edeceğiz’

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Hükümet Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi üzerine konuşma yaptı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Bursalı, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Dostlarımız müsterih olsun, düşmanlarımızın yüreği korku dolsun. Bu vesileyle terörü, teröristi, her tür terör örgütleri ile bunlara destek veren kişi ve kuruluşları lanetliyorum" dedi. Bursalı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, işi sadece hükümeti ve AK Parti'yi eleştirmek, hatta iftira atmak olan bir grubun kabusu olduğunu ve tüm yalanları belgeleriyle ortaya koyduğunu belirterek, "Kadınların iş gücüne katılım oranını yirmi bir yılda yüzde 27,9'dan yüzde 35,7'ye çıkaran AK Parti ama siz kadınların toplumsal hayattaki rolünün AK Parti döneminde azaldığını söylüyorsunuz; işte budur dezenformasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ülkede yaşaması için terör örgütüne operasyon üzerine operasyon yapıyor ama siz kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyorsunuz; Devrim arabasıyla başlayan 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayali Togg'un üretimiyle gerçeğe dönüşüyor ama siz 'Togg İtalya'dan geliyor' diyorsunuz; milli muharip uçağımız KAAN'ın prototipi tamamlandı, dosta güven, düşmana korkusu saldı ama siz 'Yerli ve milli denilen uçağın kokpit kapağı temizlik sopasıyla destekleniyor' diyorsunuz" dedi.

'DEZENFORMASYON KÖTÜDÜR'

Şebnem Bursalı şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı açıldı, rekor üzerine rekor kırıyor, günlük ortalama uçuş sayısı 1500'ü geçiyor ama siz 'Milletin sırtında bir kambur, bütçede bir kara delik' diyorsunuz; işte budur dezenformasyon. Sözün özü, dezenformasyon kötüdür, iftira daha da kötüdür."

'HEDEFE DAHA DA YAKLAŞIYORUZ'

2024 yılı bütçesiyle gençlerin daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayacaklarını anlatan Şebnem Bursalı, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefine daha da yaklaşacaklarını; ülkenin birliğine beraberliğine, kardeşliğine uzanan ellere cevap vermeye ve gerekirse de o elleri kırmaya devam edeceklerini söyledi.