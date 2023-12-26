Silah arkadaşlarının katıldığı törenle anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercan Şahin Sınır Karakolu'na 30 Aralık 1996'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, her sene olduğu gibi şehadetinin 27. yılında da Sarayköy ilçesindeki baba evinde silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı. Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan silah arkadaşları, şehit Kuş'un şehadet yıl dönümünde Sarayköy'de bir araya geliyor.

ADI PARKA VERİLDİ

Şehit Hüseyin Kuş'un isminin verildiği parkta gerçekleştirilen anma programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tolgahan Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Yaşa, emekli Albay Mustafa Mercan, Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler ve aileleri katıldı.