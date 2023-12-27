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Haberler Politika Bakan Tunç: Meclis’te 800 dokunulmazlık dosyası var

Bakan Tunç: Meclis’te 800 dokunulmazlık dosyası var

HABER MERKEZİ
Bakan Tunç: Meclis’te 800 dokunulmazlık dosyası var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "DEM Partili milletvekilleri, Meclis kürsüsünden terör örgütü elebaşı için özgürlük çağrısında bulundu. Söz konusu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için bir yasal süreç olacak mı?" sorusuna karşılık Tunç "Terörün maşasını tutanlarla da mücadele devam edecek" dedi. Tunç, şunları kaydetti: "Eğer siz milletten yetki alarak gelmiş ve o kürsüde konuşuyorsanız, milletimizin beklentilerine uygun konuşmanız gerekir. Eğer sarf etmezseniz, terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız, elbette konu yargıya, soruşturmaya intikal eder. Meclis'teki 800 dokunulmazlık dosyasının büyük bölümü terör propagandasıyla ilgili."

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

TBMM Karma Komisyonu'nda bekleyen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin kararın, TBMM'de olduğunu ifade eden Tunç, "Özellikle devletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tür teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

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