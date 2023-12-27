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Milli muharip uçak Kaan ilk uçuşa hazır

HABER MERKEZİ
Milli muharip uçak Kaan ilk uçuşa hazır
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ve Türkiye'nin en büyük projelerinden olan milli muharip uçağı Kaan'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kaan'ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi. Yer testleri ile taksi testlerinin de tamamlanmasının ardından Kaan birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
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