Kariyer planı yapan İmamoğlu’na tokat

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki bilek güreşi yeni aşamalara geçti. CHP'de İzmir krizine çare bulunamazken diğer Büyükşehir adaylarının belirlenmesinde de problemler tırmandı.

CHP Parti meclisinin 25 Aralık'ta yaptığı toplantıda İstanbul ve Ankara dışındaki Büyükşehir adaylarını belirlemek için zaman kazanmaya yönelik Ocak ayına erteleme kararları alındı.

Büyükşehir adaylarını belirlemede de Ekremci ve Özelci parti meclis üyeleri, İzmir krizini Şubat ayına, diğer Büyükşehir adaylarını ise Ocak sonuna kadar erteleme konusunda tartıştılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adamları, Ocak ayının ilk iki haftası içinde İstanbul'da ilçe başkan adayları için bastırdılar.

Özelciler baskıya boyun eğdi.

İstanbul'da İmamoğlu, lansmanı yaptıktan sonra Büyükşehir adaylarını belirlemeye ara verildi. Özellikle Adana, Hatay, Antalya ve İzmir krizi sürdü, Şubat ayına kadar işin ertelenmesi söz konusu bile oldu.

İzmir krizinin en sona bırakıldığı söyleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel İzmir'de anlaşamadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun durumu da buzdolabına konuldu.

Antalya'da Zeydan Karalar'ı, CHP'nin işbirliği yapacağı PKK'nın siyasi kolu DEM'in istemediği konuşuluyor.

Hatay Belediye Başkanı Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de arafta. Büyükşehirler Şubat ayına kalır deniliyor.

'KİMYALARINI BOZDUK'

Bilindiği gibi Meral Akşener ve kadrosu Ekrem İmamoğlu'nun İYİ parti içinde operasyon yapmasına çok kızıyor. Akşener, İmamoğlu'na kızgınlığını İYİ Parti grup toplantısında isim vermeden gösterdi. Akşener adrese teslim mesaj verdi. Akşener'in isim vermeden, "Sırtımızdan kariyer planı yapanların planlarını bozduk" açıklaması dikkat çekti. Akşener, "Makamları, mevkileri cepte görenlerin, kimyalarını bozduk. Nitekim operasyonların, dümenlerin, ardı arkası kesilmiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu çıkışıyla Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı çok net anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kulislerde İstanbul'da seçimi kaybettikten sonra ne yapacağı çok konuşuluyor.

OLASILIKLAR SIRALAMASI

İmamoğlu seçimi kaybedince ne yapacak?

1. Muhtemelen 2024 Mayıs'ında CHP olağanüstü kongresi olacak.

2. Genel başkanlığa aday olacak.

3. Özgür Özel, gizli anlaşmaya uyarsa çekilecek.

İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak siyaset yapacak.

4. Özgür Özel, verdiği çekilme sözünden cayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'na rampalayacak.

5. Kılıçdaroğlu ofisleriyle yeniden genel başkan adayı olacak veya bir başka aday çıkaracak.

6. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun desteği ile Engin Altay veya Oğuz Kaan Salıcı çıkacak.

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu'nun kariyer planlamasında genel başkan olmak ve 2028'de cumhurbaşkanı adayı olma sevdası var. İmamoğlu'nun rüyasını Kemal Kılıçdaroğlu bozmak için bekliyor. Bakalım, Özgür Özel, İmamoğlu'na verdiği çekilme sözünü yerine getirecek mi?