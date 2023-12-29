Manisa’da 3,5 milyarlık eğitim yatırımı sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaretler ve açılışlar kapsamında Manisa'ya geldi. Bakan Yusuf Tekin ilk olarak Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Manisa genelinde 3,5 milyar TL değerinde eğitim yatırımlarını sürdüğünü açıklayan Tekin, "Bu yatırımların bir kısmı ihale edildi, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ihale sürecinde. Bunlar tamamlandığında Manisa'da ciddi anlamda derslik ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı açısından sorun kalmamış olacak. Ben emeği geçen Valimiz başta olmak üzere vekillerimizi, Ticaret ve Sanayi odalarımıza, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim sürekli zaten böyle bir seferberlik ruhuyla aşılabilecek bir şey. Burada da eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde sürdürmüş olacağız" dedi.

Bakan Tekin'e Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert eşlik etti.