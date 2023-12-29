Yaralanan komutan mücadeleyi bırakmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda icra edildiğini vurgulayan Aktürk, "Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/ YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir" diye konuştu.

'BİNLERCE MAĞARA VAR'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 22-23 Aralık'ta şehit edilen askerlerle ilgili sorulara ilişkin, terör örgütü PKK'nın ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak'ın kuzey doğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlediği, çıkan ilk çatışma esnasında 6 askerin şehit olduğunu bildirdi. 23 Aralık Cumartesi günü ise Metina bölgesinden sızma girişimi olduğunu, orada çıkan çatışmada ise 6 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 13 personelin yaralandığını aktaran Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti: "Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir." Sızma girişiminin iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirildiğini belirten kaynaklar, "İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynakları tahkimatın yetersiz olduğu iddialarına ilişkin, bölgede yer alan üs bölgelerine sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarıldığını bildirdi.

ŞARTLAR ZORUNLU KILDI

Arazi şartlarının bu şekilde bir harekatı zorunlu kıldığını, personelin de buna yönelik eğitim aldığına dikkati çeken Bakanlık kaynakları, "Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir" ifadesini kullandı.

2023'TE 2 BİN 201 TERÖRİST ETKİSİZ

Aktürk, 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 71 hedefin başarıyla imha edildiğini aktararak, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik; çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Böylece, 81'i son 1 haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'DURUM NETLEŞMEDEN AÇIKLAMA YAPILAMAZ'

Şehit haberlerinin geç verildiği ve şehit sayısının gizlendiği iddiasına ilişkin Bakanlık kaynakları, "Şehit ve yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre, önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur" açıklamasını yaptı.