2023’ün gündemi deprem ekonomi ve Gazze oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında 17 Kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan başkanlığında 2023 yılının ilk kabine toplantısı 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşın yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını açıkladı.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler'de mevcut programlara ilave olarak eşi vefat etmiş kadınlar ve Roman vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut yardımı projesi başlatacaklarını duyurdu. Başkan Erdoğan 23 Ocak'taki Kabine toplantısında, 18 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasını her bakımdan en uygun tarih olarak gördüklerini söyledi.

ASRIN FELAKETİNDE KABİNESİNİ AFAD'DA TOPLADI

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından 14 Şubat'ta kabinesini, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda topladı.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Erdoğan, depremden hayatını kaybeden canları geri getiremeyeceklerini ancak yaraları en kısa sürede sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, depremin yıktığı ya da oturulamaz hale getirdiği evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

6,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın 7 Ağustos'taki kabine toplantısında, kentsel dönüşüm, deprem bölgesi ve tarım vardı. Erdoğan, "Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan,15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerin tamamını konteynerlere taşıyacaklarının müjdesini de verdi.

EKONOMİK SIKINTILAR AŞILACAK

Başkan Erdoğan'ın 21 Ağustos'taki kabine açıklamasında ekonomide yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Erdoğan, "Hem ekonomideki zorlukların hem hayat pahalılığının hem de 6 Şubat depremlerinin yol açtığı sıkıntıların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda gündemin ilk sırasında İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'nin İsveç ile yürüttüğü müzakereler yer aldı. Başkan Erdoğan, "Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" dedi.

FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİL

Erdoğan'ın 20 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısında gündem çocukları, masum sivilleri, bölgede görev yapan BM çalışanları ve gazetecileri öldüren İsrail vardı. Erdoğan, "İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz. Gazze'de tam anlamıyla vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergileniyor" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan 6 Aralık'ta yapılan yılın son Kabine toplantısında, terörle mücadeleye dikkati çekti. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA

Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa vardı. Erdoğan, millete seslenişinde şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz."

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 31 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları vardı. Erdoğan,"Cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenimiz, çok önemli stratejik mesajlar da içeriyor" diye konuştu.

EMEKLİLERE EK ÖDEME MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, 9 Ekim'de yapılan kabine toplantısında emeklilere ek ödeme müjdesi verdi. Çalışanları ve emekleri enflasyona ezdirmeme ve refah kayıplarını telafi etme sözlerini yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık" dedi.

5 Eylül'de gerçekleştirilen kabine toplantısında Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla bin hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasite güçlendirmesi yapacaklarını bildirdi.

"SPORU SİYASETE MEZE ETMENİN FAYDASI OLMAZ"

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Ayasofya, üstadın en büyük mücadelesiydi. Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk" dedi.

'ATATÜRK ÜLKENİN BANİSİDİR'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da organize edilen Süper Kupa final maçının ertelenmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz" dedi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" diye konuştu. Törende ödüle layık görülen isimler, ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.