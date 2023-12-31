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Haberler Politika 85 günde 106 gazeteci öldü

85 günde 106 gazeteci öldü

HABER MERKEZİ
85 günde 106 gazeteci öldü
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusunun önceki gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda evi hedef alınan El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hedrus'un ölümünün ardından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği duyuruldu.
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