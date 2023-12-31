85 günde 106 gazeteci öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusunun önceki gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda evi hedef alınan El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hedrus'un ölümünün ardından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği duyuruldu.