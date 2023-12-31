AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bahçelievler ve Bozyaka mahalle esnafıyla bir araya gelen Çankırı sorun ve talepleri dinledi. Karabağlar'ın nüfus bakımından kentin en kalabalık ikinci ilçesi olduğunu hatırlatan Çankırı, ilçenin yerel yönetimler tarafından arka bahçe muamelesi gördüğünü 2010 yılında alınan kentsel dönüşüm kararının kağnı gücüyle bile ilerlemediğini aktardı.

MECLİS KARARLARI ÖRNEK

Özgür ve Devrim mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede hala doğalgaz sıkıntısı yaşandığını belirten Çankırı, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na Foça ve Aliağa Belediye Meclis kararlarını örnek göstererek, "Belediye meclisinde alınacak karar ile söz konusu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırım ile ilgili tüm maaliyetlerin belediye tarafından üstleneceğini taahhüt edebilir. Buna yanaşmayan zihniyetin hangi amaçla neye hizmet ettiği de ortadadır" dedi.

'DOLAŞMAYI SEVERSİNİZ'

"Burada bir vaat belediyeciliği var, hizmet belediyeciliği yok" diyen Çankırı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kars'ta olan Karabağlar'da yok. Bugün Doğu Anadolu'nun incisi olan Kars'ta millet doğalgaz ile ısınıyor. Ama bu tarafta Ege'nin incisi İzmir'de ise hala yıl olmuş 2024 ısınma problemini konuşuyoruz. Sayın Selvitopu'na sesleniyorum; 'bilet bizden hizmet sizden' nasılsa iş yapmaktan çok ortada dolaşmayı seversiniz. Bari Kars'a gidin, gezin, görün burada ısınma problemini çözün."