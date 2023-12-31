Türkiye Yüzyılı’nın 2023/2024 koordinatları-1

Yeni dünya düzeni kuruluyor.

Bölgesel Güç-Küresel Aktör Türkiye yeni dünyadaki konumunu yeniden belirliyor.

2023'lerde ezber bozan jeopolitik hamlelerimiz inşallah 2024'te yeni yüzyıl yürüyüşüyle sürdürülecek.

2023'te iki milyarlık Türk-İslam alemi paramparçaydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Türk/İslam dünyasında Haçlı-Siyonistlerin oynadıkları oyunları güçlü Türkiye'nin bozacağına inanmıştı.

Başkan Erdoğan çıktı, Türkiye'nin liderlik yapabileceğini gösterdi. Batı'nın taktiği prangaları bir bir kırıp attı.

Türkiye'yi sindirebilmek için kurgulanan kirli-sinsi senaryoları arka arkaya devreye sokan emperyalist Batı'ya meydan okuyarak yola koyuldu.

TÜRKİYE'NİN 2 PARADİGMASI

1) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletler Birliği'ni ilmek ilmek örüyor.

2) Başkan Erdoğan-Türkiye, Kuzey-Irak, Kuzey Suriye-Akdeniz Beka Hattı'nı adım adım kuruyor.

Hatırlayalım. İngiltere-Fransa 1. Dünya Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl adaletle yönettiği İslam coğrafyasını cetvellerle bölmüştü.

Derin ABD, Irak'tan sonra Kuzey Suriye'de Deyri Zor bölgesinde PKK uydu devletçiği kurmayı hayal ederek İkinci Sykes- Picot kirli planıyla Anadolu topraklarına göz dikmişlerdi.

Başkan Erdoğan'ın Beka Stratejisi bağlamında büyük Türk milleti birlik ve beraberlik içinde, Irak-Suriye-Doğu Akdeniz, ABD ve aparatı PKK'nın koridorlarını paçavraya çevirdi.

Evet. Bu koridorun parçalanması, Derin Avrupa'nın ikinci Sykes-Picot planını bozmuştur.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına çökmeye çalışan Derin ABD-Avrupa'yı da, müthiş Libya deniz anlaşması ile akamete uğrattı. Derin ABD'nin Doğu Akdeniz planlarını parçaladı.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin 2023'ten 2024'e uzanan bir planı var. Türkiye, muhakkak Fırat'ın doğusuna girecektir.

6-7 EKİM 2023'E DİKKAT!

Türkiye 1 Ekim'de Derin ABD aparatı PKK-YPG'nin İçişleri Bakanlığı'na yönelik kirli saldırısına 6 Ekim'de tarihi bir tokatla karşılık verdi.

ABD'nin koruyup kolladığı PKK-YPG'nin Kuzey Suriye'deki kamplarını, enerji santrallerini, eğitim ve lojistik üslerini paçavraya çevirdi. Ne tesadüf, 7 Ekim'de Derin ABD ve İsrail'in kalleşçe Gazze saldırıları

başladı. ABD'nin uçak gemileri Gazze için değil, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de PKK'yı yok etme girişimini de durdurmaya yönelik hareket etti. Başkan Erdoğan- Türkiye'nin Beka Stratejisi aşama aşama yürüyecek.

Türkiye'nin Mümbiç, Tel Ebyad ve Ras el Ayn-Kamışlı'yı içine alan 32 kilometrelik Beka hattını kimse durduramayacak.

GAZZE SADECE GAZZE DEĞİL

Derin ABD-İsrail'in Gazze'yi işgali sözde Nil'den Fırat'a Siyonist projesidir. Filistin saldırıları Türkiye'den bağımsız değildir. Osmanlı coğrafyasını paylaşanların yeni tezgahlarının ardındaki, Nil'den Fırat'a kadar sözde vaat edilmiş topraklar rüyası gören Evanjelist Hıristiyanların rüyasıdır. Büyük İsrail'i göz ardı edersek, Kuzey Suriye ABD-PKK kantonu ve Gazze işgalinin Türkiye'nin bir Beka meselesi olduğunu ıskalarız. Kuzey Suriye'ye, Gazze'ye müdahale etmezsek, Haçlı Siyonistleri Hakkari'den Hatay'a kadar tezgah kurarken görürüz. Yüzlerce yıllık hesaplar masalarda dolaşıyor.

Türkiye'nin Beka Hattı'nın koordinatlarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok iyi biliyor.

Yakın tarihe dikkatle bakılmalı.

1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgedeki bütün savaşlar Türk ve İslam coğrafyasında yaşanıyor. Ermenistan'ın Karabağ işgalini ortadan kaldıran Erdoğan-Aliyev, Türk Devletler Birliği yolunu sonuna kadar açtı.

Başkan Erdoğan Türkiye, Gazze, Kuzey Suriye, Kıbrıs stratejileri ile İslam coğrafyasında Derin ABD'nin oyunlarını bozuyor.

Gazze'de, Kuzey Suriye'de kirli senaryonun, artık, 'Büyük İsrail' olduğunu görmeyen kördür.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Afrin harekatlarının ne kadar hayati olduğunu anlamayanlar, beynini Batı'ya satmış olanlardır.

Evet. Başkan Erdoğan, Derin ABD'nin jeopolitik ve Siyonist İsrail'in teopolitik planlarına meydan okuyarak yeni dünyada Türkiye'yi kilit ülke konumuna taşıyor. Yüzyıllık hesaplar, dosyalar, Evanjelist Hıristiyan mahfillerde masalarda dolaşıyor.

Unutmayalım. Müslüman dünyayı cetvelle çizen Sykes-Picot, Anadolu'ya çökmeye çalışan Sevr, revize edilerek her an karşımıza çıkabilir. Mezopotamya'da, Doğu Akdeniz'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da hiçbir mesele, Türkiye'den bağımsız değildir.

SONUÇ

Büyük Türkiye kararlı. Küresel aktör Erdoğan var oldukça daha çok Haçlı- Siyonist senaryoyu paçavraya çevirme gücümüz olacaktır.

Zafer inananlarındır.

Büyük Allah, Ali İmran (139) suresinde diyor ki:

"Üzülmeyin,eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir." Anavatan, Mavi Vatan, Gökvatan emin ellerde. Yolun açık olsun Büyük Türkiye.

YARIN: Başkan Erdoğan- Türkiye'nin 2024 koordinatlarında, Zengezur, Basra-Irak Koridoru ve İstanbul Kanalı'nın anlam ve önemi...