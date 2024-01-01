292 Gazzeli tedavi için Türkiye’ye getirildi

Sağlık Bakanlığı, bu yıl İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ulaştırılmak üzere 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdi, 292 Gazzeliyi de tedavi için Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den çıkarılan yaralılarla ilgili çalışmalarına da yer verilen videoda, Bakanlığın bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz, 20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdiği aktarıldı. Videoda, 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzelinin tedavileri için Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, bölgeye ayrıca, tam donanımlı sahra hastanesi, jeneratörler, temel yaşam malzemeleri ve ilaç gönderildiği aktarıldı.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ HASTALIK YAYILMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in kullandığı "açlık politikasının" Gazze Şeridi sakinlerini gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktığını, bunun da hastalıkların yayılması riskini artırdığını belirtti. Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'ye insani yardımın genişletilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen 2720 sayılı kararına ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı "açlık politikasına" ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in "açlık silahını eşi benzeri görülmemiş şekilde kullandığı" belirtilen açıklamada, "Gıda güvensizliği nedeniyle hastalıkların yayılması tehdidi oluşuyor. İsrail ise açlık politikasını sürdürmekte ısrar ediyor" ifadelerine yer verildi.