CHP Yunusemre’de aday Semih Balaban

CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı örgütü tarafından gerçekleştirilen ön seçimde CHP Manisa İl Başkanlığı yapan Semih Balaban ile Manisa Eczacı Odası Başkanlığı yapan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteklediği Devrim Balı yarıştı. Semih Balaban 820 oyla CHP'nin Yunusemre Belediye Başkan adayı olurken, rakibi Devrim Balı 773 oyda kaldı. Seçim sonrası Semih Balaban taraftarları büyük sevinç yaşadı. Demokrasinin kazandığını ifade eden Balaban, "Seçime gelerek oy kullanan herkese teşekkür ediyorum" dedi.