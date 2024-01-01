Mehmetçiğin çelik yumruğunda ezildiler

Hain teröristler ardı ardına etkisiz hale getiriliyor. Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının faillerinden olan PKK/KCK'lı Cemil Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen ortak hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

2019'DAKİ HAİN TERÖRİST

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yaparak, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-39' operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil'de 17 Temmuz 2019'da gittiği bir restoranda PKK/KCK'lı teröristlerin hain pususu sonucu şehit oldu. Restorandan kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan teröristin 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar olduğu tespit edildi.

DETAYLI ÇALIŞMALAR

MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Titiz incelemeler sonucunda teröristlerin, eylem sonrasında Erbil'den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi. PKK'lı Akar'ın, Süleymaniye'nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı. Terörist Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terörist Akar, 2014 sonlarında yasa dışı olarak Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK'nın sözde 'Özel Güç' yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Akar, 2017'de Irak/Mahmur'da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı'na intikal etti.

KAHRAMANLARDAN KAÇAMADILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-39' operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin'in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle jandarma jözel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla 'Kahramanlar- 39' operasyonu düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan 'Piling Mardin' kod adlı Delil Bal, gri kategoride yer alan 'Demhat Amad' kod adlı İslam Ölçay ve Suriye uyruklu 'Welat' kod adlı Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi" diye konuştu.

'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN'

Teröristlerin 2015 yılından bugüne kadar başta Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı ve Jandarma Astsubay Mehmet Gündüz'ün şehit olduğu birçok terör olayına katıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.