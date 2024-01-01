‘Türkiye Yüzyılı eserlerini vermeye devam edeceğiz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayımladığı yeni yıl mesajında; 2023'te pek çok büyük sınavlar verildiğine dikkat çekti. Saygılı mesajında; "2023 yılı birçok acının ve gözyaşının yılı oldu. İnşallah, yeni yıl yaraların sarıldığı, Türkiye Yüzyılı'nın eserlerini vermeye devam edeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

"MİLLETİMİZ SEÇİMİNİ YAPTI"

"Geçen 22 yıl boyunca olduğu gibi, tüm kritik meselelerde, alnı ak, başı dik bir duruş sergilediysek; bundan sonra da böyle olacak" diyen Başkan Saygılı, "Milletimiz; geride bıraktığımız yıl yaptığı seçimde önemli bir mesaj vermiş, yolunu çizmiştir. Güven ve istikrar AK Parti ile mümkündür. 'Güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye' hedefine en doğru adımları atacak tek lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 2024'ün hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.