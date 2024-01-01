‘Türkiye Yüzyılı’nın 2024 koordinatları

Türkiye'nin oluşmakta olan yeni dünya düzenindeki rolünü sizlere anlatmaya, gözler önüne sermeye devam ediyorum.

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan liderliğinde Türkiye, jeostratejik konumuyla Avrasya'nın kalpgahı'nda 20. yüzyılın şekillenmesinde önemli rol oynamış ülkelerin başındadır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin önünde açılmakta olan fırsatlar 21. yüzyılın dinamiğini belirleyecek ülke olacağımızı işaret etmektedir.

Nitekim Türkiyemiz, yeniden şekillenmekte olan Batı ve Doğu bloklarının tam ortasındadır ve bu merkezi pozisyonunu kullanarak önümüzdeki yüzyılda yükselen güç olma potansiyeline sahiptir.

Türkiye'nin 21. yüzyılı şekillendirecek bir aktör olmasını sağlayacak 2 küresel vizyonu var.

1) Türkiye, küresel enerji rekabetinde jeopolitik enerji boru hatlarının vanasını elinde bulundurmakta.

2) Küresel ekonomik - politik yeni ulaşım koridorlarının (Zengezur, Basra-Ovacık ve Karadeniz-Akdeniz İstanbul kanalı) merkez ülkesı konumundadır.

ENERJİ VANALARI

Anadolu, Avrupa'yı Rusya, Hazar Denizi, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ne bağlayan toprak parçasıdır ve coğrafi açıdan 21'inci yüzyılın en önemli enerji koridorlarının başında gelmektedir.

Avrupa ülkeleri özellikle Almanya, enerji konusunda dışa bağımlı bir pozisyonda durmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan, gelecekte Hazar Denizi, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının geçiş köprüsüne sahiptir.

Türkiyemiz önümüzdeki dönemde Akkuyu Nükleer santrali ile daha ucuz ve daha bol miktarda enerjiye daha kolay şekilde ulaşacak.

Sinop ikinci ve Eğriada üçüncü nükleer santralları projeleri de hazır.

Türkiye, Rusya doğalgazının Avrupa'ya uzanmasında MERKEZ ÜLKE olmaya hazırlanmaktadır.

Enerji bağımlılığının Avrupa için daha da yukarıya tırmanacağı gözler önüneyken VANALARI BAŞKAN

ERDOĞAN - TÜRKİYE'nin elinde JEOPOLİTİK - JEOEKONOMİK hayati kart özelliği taşımaktadır.

Bakü - Tiflis - Ceyhan (BTC), Bakü - Tiflis - Erzurum (BTE), Tebriz - Erzurum (TE) yahut TANAP benzeri projeler, Azerbaycan, İran ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'daki diğer birçok devletin enerji ihracatı yapmasına vesile olmuştur.

Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye'nin 21. yüzyılın ana enerji koridorlarının merkezinde yer alacağı açık bir gerçektir.

KÜRESEL YENİ ULAŞIM

KORİDORLARINDA TÜRKİYE

VAR.

2030 - 2040'larda 'Yeni dünya düzeni' kurulmuş olacak.

ZENGEZUR KORİDORU:

Amerika'yı geçecek Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin Avrupa'ya uzanacak demiryolu - karayolu ZENGEZUR KORİDORU ile Türkiye'ye ve Yavuz Sultan Selim Boğazköprüsü üzerinden Avrupa'ya geçecek.

Çin'in Batı medeniyetine rakip bir küresel güç haline gelmesi, ulaşımda kilit ülke konumuna ilave olarak Türkiye'nin yeni bir üretim merkezi olma olasılığını bir hayli arttırmaktadır.

BASRA - OVACIK KORİDORU:

Çin'in Hint Okyanusu üzerinden Irak'ın Basra kentine malını yığması, Türkiye - Irak Kalkınma Yolu (Basra-Ovacık) arasında küresel bir ulaşım sistemini daha devreye girmesi ile Türkiye'nın jeopolitik - jeoekonomik bir silaha sahip olması demektir.

Derin Amerika - Avrupa stratejik merkezlerince yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin Asya'dan Avrupa Birliği'ne, Baltık Ülkelerine, diğer Türk Devletlerine ve Ortadoğu'ya olan yakınlığı JEOPOLİTİK - JEOEKONOMİK BİR SİLAH özelliğindedir.

Başkan Erdoğan'ın, son 10 yılda lojistik alanına yapılan yatırımlar, inşa edilen otobanlar, demiryolu -karayolu - deniz yolu ulaşımındaki yatırımlarla YILDIZ ÜLKE KONUMUNA taşıdı.

Çin devletinin trilyon dolarlar yatırdığı bu projede ise Türkiye'nin konumu hayati önem taşımaktadır.

Kuşak Yol Projesi'nin Orta Koridoru, projenin en kısa ticaret yolu olma özelliğine sahiptir.

Orta Kuşak Koridoru Doğu Türkistan toprakları üzerinden Kazakistan'a bağlanmakta, Azerbaycan ve Zengezur koridorundan Türkiye'ye uzanarak Avrupa topraklarında son bulmaktadır.

Çin Devleti de Türk devletlerinin kendileri için olan öneminin farkındadır ve özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye ile yoğun iş birliği yapmaktadır.

ZENGEZUR, Pekin - İstanbul ile Londra'yı birbirine bağlayacak olan demiryolu sisteminin önemli bir parçasıdır.

Bu demiryolu hattının Türkiye'de 3 istasyonu ve üzerinden geçtiği 4 adet köprü mevcuttur.

İstanbul'a inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Şehitleri Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ankara-İstanbul Demiryolu Hattı... Bütün bu projeler Kuşak Yol projesinin önemli bağlantı noktalarıdır.

İSTANBUL KANALI

KARADENİZ - AKDENİZ küresel deniz ticaretinde hayati bir geçiş özelliği taşımaktadır.

Asya'dan, Türk Devletleri ve Çin ihraç mallarının Karadeniz'den Akdeniz ülkelerine taşınması söz konusu olacak.

Bununla beraber İstanbul'a inşa edilen yeni havalimanı da KÜRESEL HAVA KARGO sisteminde Orta Kuşağın en önemli hava ulaşım merkezi olma yolunda ilerliyor.

Saydığımız bütün bu faktörler Türkiyemizi önümüzdeki 15 yılda bir küresel üretim - enerji - ulaşım merkezi haline getirebilecektir.

SONUÇ

DÜNYANIN yeni küresel ticaret koridorlarında Türkiye kilit ülke.

Anavatan, Mavivatan, Gökvatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emin ellerinde.

Türkiye Yüzyılında yolun açık olsun BÜYÜK TÜRKİYE...