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Haberler Politika Bombaladıkları evde bulunan bebeği çaldılar

Bombaladıkları evde bulunan bebeği çaldılar

HABER MERKEZİ
Bombaladıkları evde bulunan bebeği çaldılar
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 978'e yükseldi��i belirtildi. İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi. Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktardı.
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