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Haberler Politika İmamoğlu ve Özel’den vur patlasın çal oynasın

İmamoğlu ve Özel’den vur patlasın çal oynasın

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit düşmesinin ardından TBMM’de yayımlanan ortak bildiriye imza atmayan ve milli yas ilan edilmesini isteyen CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki akşam bir TV kanalındaki yılbaşı eğlencesine katıldı. İkilinin eğlencesi vatandaşın tepkisini çekti.

HABER MERKEZİ
İmamoğlu ve Özel’den vur patlasın çal oynasın

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 12 askerimiz için milli yas ilan edilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki akşam Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programda oyun havaları eşliğinde eğlence düzendi. Gazze'de binlerce masum katledilirken ve şehitlerin acısı henüz tazeyken muhalefetin 'eğlence tertibi' sosyal medyada tepki çekti. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 askerimizin ardından başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda yaptıkları açıklamalar ile milli yas ilan edilmesini istedi.

DEM İLE HAREKET ETTİLER

TBMM'de ortak bildiriye, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte imza atmayan CHP'nin bu talepleri ciddiye alınmasa da muhalif kesimde bir kampanyaya dönüştürülmeye çalışıldı. Şehit cenazeleri bir bir kalkarken siyasi rant için milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programda ise eğlendi. Gazze'de binlerce masum katledilirken ve şehitlerimiz acısı henüz dinmemişken verilen bu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar İmamoğlu ve Özel'i samimiyetsiz ve ikiyüzlü olmakla suçladı.

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