Türkiye tek yürek oldu

Yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye'den dünyaya mesaj verildiğini belirten Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, "Türkiye her kesimden vatandaşın katılımıyla tek yürek olup gerçekleştirdiği bu tarihi yürüyüşle hem PKK terörünü hem de İsrail zulmünü lanetlendi" dedi. Dünyanın en demokratik ülkesinin kesinlikle Türkiye olduğunu belirten Aktaş, "Dünya devletleri ile halklar birbirinden ayrıştı. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa halkını temsil etmiyor. Bu ülkelerde yönetim, halkını dinlemiyor. Ne yazık ki sokağın sesine kulak vermek istemiyorlar çünkü çıkarları izin vermiyor. Bu ülkelerde görüyoruz, insanların çoğu Filistin halkının, günahsız çocukların yanında ve barışçıl bir yönetim istiyor ancak mafya devletler buna rıza göstermiyor" dedi. İstanbul'un dünyada sembolik bir kent olduğunu belirten Aktaş, "Yüzbinlerce insan ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile önemli bir mesaj verdi" dedi.

BAĞIMSIZLIK TUTKUSU

Aktaş, "Bağımsızlık tutkusu ve inancı toplumsal bir ruh halidir. Bütün bir millete beraberce sirayet eder. Filistinlilerin yüzyıllık var olma mücadelesi bir noktaya geldi. Bağımsızlık tutkusu, Mescid-i Aksa'yı koruma güdüsü ve imân ateşiyle birleşince, savaş cephesinde İsrail'e karşı büyük bir direnç ve karşı koyma gücü ortaya çıkardı" dedi.