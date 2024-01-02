  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Yerel seçim için süreç başladı

Yerel seçim için süreç başladı

HABER MERKEZİ
Yerel seçim için süreç başladı
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne bugün başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından bugün edilecek. Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri yarın istenecek, 4 Ocak'ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. 31 Ocak ise siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü olarak belinlendi. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA