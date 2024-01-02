Yerel seçim için süreç başladı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne bugün başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından bugün edilecek. Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri yarın istenecek, 4 Ocak'ta, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. 31 Ocak ise siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü olarak belinlendi. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.