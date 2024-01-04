İzmir’de çıkmaza girdi

CHP, 25 yıldır yerel yönetimlerinde iktidarda olduğu ve kalesi olarak gördüğü İzmir'de büyük bir çıkmaza girdi. Parti, adaylık süreci başlayalı haftalar geçmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını hala netleştiremedi. Resmen aday adaylığı başvurusu yapan 9 isim ve ayrıca adı geçen 4 isim içinden hiçbiri favori olarak öne çıkamazken partinin İzmir adayının belirlenmesinin en sona kalması, hatta Şubat'ı bulması bekleniyor.

BİR TÜRLÜ ANLAŞAMADILAR

Bu gecikmeye başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eş Genel Başkan olarak nitelendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç çekişmelerinin neden olduğu belirtiliyor. İki isim bir türlü aynı isim üzerinde anlaşamıyor. Bu nedenle İzmir adayının bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) gündemine dahi gelmeyeceği bildirildi. Kent dışından güç odaklarının İzmir üzerine güç savaşına girişmesi, İzmirlilerden tepki topluyor. Öte yandan dün İngiliz devletinin yayın kuruluşunun bile Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı Tunç Soyer için CHP tarafından yaptırılan ankette memnuniyet oranın düşük çıktığı ve yeniden adaylığının zor olduğu yönünde haber yapması dikkat çekti.

ADAY ADAYI PATLAMASI

Genel Başkan Özel ve İmamoğlu'nun mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığına sıcak bakmaması ve Özel'in "Soyer'in adaylığına yapılacak memnuniyet anketlerinin ardından karar vereceğiz" demesi üzerine İzmir'de aday adayı patlaması yaşandı. CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra kurultay sürecinde değişime destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da aday oldu. Kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da aday adayı oldu. Yine Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, eski milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Musa Çam ile bir dönem partide yöneticilik yapan Ayhan Baltacı aday oldu. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca genel sekreterlik yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Buğra Gökce de istifa edip İzmir Büyükşehir'e talip oldu.

ÖZEL-İMAMOĞLU GÜÇ SAVAŞI

Ancak, Özel ile İmamoğlu arasında İzmir üzerinden bir güç çekişmesi baş gösterdi. İmamoğlu, İzmir'de kendisine yakın bir adayla parti içindeki gücünü pekiştirmeyi amaçlarken Özel'in ileride olası bir kurultay sürecinde İmamoğlu ile çatışması halinde İzmir'in gücünü yanına alabilmek için kentin adayının kendisine yakın bir isim olmasını istediği kaydedildi. Bu süreçte İmamoğlu'nun İstanbul'dan istifa ederek İzmir'e gelen Buğra Gökce'yi istediği konuşulanlar arasında yer aldı. Özgür Özel'in ise İzmir'de kadın aday istediği ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İzmir'e kaydırmak istediği ifade edildi. Çerçioğlu'na İmamoğlu tarafından veto konduğu dile getirilirken bu ihtimalin hala masada olduğu belirtiliyor. Çünkü, Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının bugünkü PM'de yine açıklanmayacağı belirtiliyor. Ancak Çerçioğlu'nun olası İzmir adaylığına hem parti örgütü içinden hem de İzmir'den büyük tepkiler var.

ADAYLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Bu arada Özel'in Çerçioğlu olmaz ise, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in desteklediği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i de düşündüğü kaydediliyor. Ancak onun da Selçuk'taki 5 yıllık süreçte ciddi bir başarı hikayesinin olmaması kendisi için bir handikap olarak değerlendiriliyor. Bu arada CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel'in de geçtiğimiz günlerde Manisa'da Özel ile yaptığı görüşmenin ardından adaylığı gündeme geldi. Ancak onun da 73 yaşında olması parti yönetimindeki gençleşmeyle tezat oluşturması dikkat çekiyor. Abdül Batur'un da 25 yıldır belediye başkanlığı yapması, partideki değişim söylemi ile çelişki oluşturuyor. Soyer'in yurt içi ve dışından lobi çalışması yaptığı belirtiliyor. Hem İmamoğlu hem de Özel'e yakın bir isim olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismine ise, en çok 5 yıllık Karşıyaka performansı üzerinden eleştiri yapılıyor. Aday adayı olduktan sonra hakkında ortaya çıkan bazı soruşturma ve inceleme haberleri nedeniyle bir miktar yıpranan Gökce'nin ismine ise, Özel'in onay vermediği kaydediliyor.

'İZMİRLİLERİN TEPKİSİ BÜYÜK'

Özel ve İmamoğlu'nun arasındaki fikir ayrılıkları yüzünden İzmir adayının açıklanmasının Ocak sonlarını bulacağı hatta Şubat ayına kalacağı iddiaları konuşuluyor. CHP'nin kalesi olarak gördüğü İzmir'de böyle bir çıkmaza girmesi ve kent dışı aktörlerin İzmir üzerinden güç savaşına tutuşması kentte büyük tepki çekiyor. Özel, dün yaptığı açıklamada, bu açmazı "İzmir CHP'nin kalesi. İzmir'i ince eleyip sık dokuyoruz. Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer'in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesi'nde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız" ifadelerini kullanarak gözden kaçırmaya çalıştı.

MEMNUNİYET ANKETİ DÜŞÜK ÇIKTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe Servisi, İzmir'le ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı. Haberde, Tunç Soyer'den memnuniyet oranı oldukça düşük çıktığı kaydedildi. Haberde, "İzmir'de memnuniyet düşük çıktı, kadın aday seçeneği güçlendi. CHP, halen partili belediye başkanları tarafından yönetilen, ancak memnuniyet anketlerinden düşük puanlar aldığı gerekçesiyle değiştirilme olasılığı yüksek büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ise en son açıklamayı planlıyor. CHP kulislerinde Soyer'in yeniden aday gösterilmesini zayıf olasılık görüyor. Açık uçlu soru yöneltilerek yapılan kamuoyu anketinden ise halen CHP'nin gölge kabinesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu olan İzmir Milletvekili Murat Bakan en çok tercih edilen isim oldu. Ancak CHP kaynakları, partinin kalesi olan yerlerde çok zorunlu olmadıkça milletvekili veya MYK üyelerinin aday gösterilmemesi yönünde eğilim olduğuna işaret ediyorlar. CHP'de bir süredir, Genel Başkan Özgür Özel'in İzmir'de kadın aday gösterilmesini istediği konuşuluyor. Parti kulislerinde bu konuda ön plana çıkan isim ise Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel oldu" ifadelerine yer verildi.