‘Bölücülük ve bölgesel özerklik açık bir yasak’

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, cezaevinde bulunan bölücü Selahattin Demirtaş'ın "özerklik" açıklamasına sert tepki gösterdi. Özarslan, "Bölücülük ve bölgesel özerklik, Türk iç hukuku bakımından açık bir yasak" dedi. Özarslan son günlerde suni şekilde tartışılan özerklik meselesinin Demirtaş'ın yargılandığı bir davada verdiği, "Bir yönetim modelini savunmak, bölücülük olamaz" şeklindeki ifadesiyle yeniden gündeme getirildiğini belirtti. Özerklik taraftarlarının, bu kavram yoluyla bölücü niyetlerini gizleyerek özerkliği araç olarak kullanmak istediğini ifade eden Özarslan, "bölgesel özerklik" yerine, "demokratik özerklik" ifadesi kullanılarak bölgesel özerkliği şirin gösterme gayreti içinde olunduğunu vurguladı.