AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli ve Karşıyaka İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Saygılı'nın gündeminde, seçim çalışmaları ve AK Parti yatırımları; hedefinde CHP Belediyeciliği vardı. İlçe Başkan ve Yöneticilerinden, sahada AK Parti'nin yaptıklarını anlatmalarını isteyen Başkan Saygılı; "Söz uçar, yazı kalır. CHP Belediyelerinin sözleri uçtu, bizim yaptıklarımız ortada. İş bilmeyenin bahanesi çoktur. İzmir'de çeyrek asırdır iş yerine bahane üreten CHP Belediyeciliğinin sonu gelmiştir. Artık, bahaneleri karın doyurmamaktadır. Biz, yolumuza bakacak, her zamanki gibi hizmet siyaseti yapacak, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

ÇİĞLİ'NİN ÇİLESİ BÜYÜK

Çiğli'nin çilesinin kaderi haline getirildiğini ve çığ gibi büyüdüğünü belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka ilçe teşkilatı ile de bir araya geldi. Saygılı, "Bırakın vatandaşa hizmeti, yatırım yapmayı; ayakta durmakta zorlanan belediyeler en büyük eserleri oldu. Karşıyaka da bunlardan biri. Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e 3 battı çıktı sözü nasıl yalan olduysa; Karşıyaka İskele önü için verdikleri battı çıktı sözü de yalan oldu. Batan ve çıkamayacak tek şey var artık, o da CHP Belediyeciliği" dedi.