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Haberler Politika MİT inlerinde avlıyor

MİT inlerinde avlıyor

HABER MERKEZİ
MİT inlerinde avlıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik eylem planları tespit edilen 'Eriş Berxwedan' kod adlı PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT'in saha ajanları, Irak'ta PKK/KCK'nın saldırı/ sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'in yerini tespit etti.

EYLEM PLANLIYORDU

Türkiye'ye yönelik eylem planları tespit edilen Sadık Şeyh Ahmet, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 'Eriş Berxwedan' kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, Suriye'de rejim muhalifi hareketlerin başlaması sonrası Türkiye'ye geldi. 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket ediyordu.

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