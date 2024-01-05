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Yunanlılar HÜRKUŞ’u mercek altına aldı

HABER MERKEZİ
Yunanlılar HÜRKUŞ’u mercek altına aldı
Yunan basını Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Yunan haber sitesi Pentapostagma 'HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağı'nı manşetine taşıdı. Hellas-journa dergisi de Türkiye'nin fırkateyn ve denizaltı inşa programını mercek altına aldı. Yunan Pentapostagmahaber sitesi, "Türkler, HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağına odaklanıyor" başlığıyla verdiği haberde, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri ele aldı. Haberde, Türkiye'nin eğitim uçağı HÜRKUŞ'a aynı zamanda yakın hava destek uçağı yeteneği kazandıracağı vurgulandı.
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