Yunanlılar HÜRKUŞ’u mercek altına aldı

Yunan basını Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Yunan haber sitesi Pentapostagma 'HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağı'nı manşetine taşıdı. Hellas-journa dergisi de Türkiye'nin fırkateyn ve denizaltı inşa programını mercek altına aldı. Yunan Pentapostagmahaber sitesi, "Türkler, HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağına odaklanıyor" başlığıyla verdiği haberde, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri ele aldı. Haberde, Türkiye'nin eğitim uçağı HÜRKUŞ'a aynı zamanda yakın hava destek uçağı yeteneği kazandıracağı vurgulandı.