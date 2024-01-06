Arap asıllı ajanlar Dahlan’ın adamları

İsrail Gizli Servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT ve emniyet unsurları tarafından gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan ve emniyette 4 gün ifadeleri alınan şüphelilerden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.

DARBELERDE ROL OYNUYOR

Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Çeşitli yaş grubundaki sabotaj ekibinin, İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Arap asıllı şüphelilerden bazılarının, Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia ediliyor. Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan Dahlan, darbe, iç çatışma ve krizlerde oynadığı etkin rolle tanınıyor.