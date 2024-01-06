CHP’de eş başkanlar sürtüşmesinin arka planı

Kemal Kılıçdaroğlu devrildi ama CHP'de oyunlar bitmiyor.

Bizans oyunları aynen devam ediyor. Haberler, iddialar kulislere akıyor. Bilhassa da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortaklaşa deviren Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki sürtüşmeler kısa zamanda tırmanışa geçmiş görünüyor. Daha doğrusu CHP Genel Başkanlığı'nı paylaşamıyorlar. Belli ki eş başkanlık İmamoğlu'nu kesmiyor.

Özgür Özel'i ezmekten çekinmiyor.

Bilek güreşi tam hızıyla sürüyor. Kibir abidesi Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir il ve ilçe başkanlıkları için liste dayatması, Özgür Özel'i isyan ettirmesi ve kafasını kaldırması bir kıvılcım olarak tarafların birbirine açıktan ve sert gard almalarına kadar gelmiş durumda. CHP içindeki eş başkanlar arasındaki sürtüşmeye tarafsız yaklaşan bir CHP uzmanı dikkati çeken şu değerlendirmede bulundu:

BİR İPTE İKİ CAMBAZ OLMAZ

"Eş başkanlar arasındaki çatışmayı besleyen ana psikoloji şu olmalı diye düşünüyorum; Özgür Özel'e yönelik 'Ben seçilerek genel başkan oldum. Partinin hiyerarşisi, kurum ve kuralları belli.

Bunlara riayet et. Önümden çekil. Partiyi el altından yönetmeye kalkma. Bu tavırlarından rahatsızım' tutumu. İmamoğlu açısından ise 'Ben seni desteklemeseydim seçilemezdin. Zaten ben bir yol kazasına uğradığım için sen o koltuktasın. Aslında benim olmam gerekirdi. Şu an bir emanetçisin. Durumunu fazla abartma. Geçici süre oradasın. O yüzden partide benim istediğim değişiklikleri yap. Fazla itiraz etme' modunda görünüyor.

Son olayda ise bu ateşi körükleyen adaylıklar konusu olmuşa benziyor. Burada adayların önemi yakın gelecekte yaşanması kaçınılmaz görünen 'hesaplaşma'ya tarafların şimdiden yığınak yapmak istemesi olarak görünüyor.

Herkes kendi cephesini güçlendirme derdinde." CHP eş başkanları arasındaki çekişme şöyle bir resim ortaya koymuş durumda: Bir ipte iki cambaz oynamaz. Öyle veya böyle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den birisi tasfiye olacak. Siyaseti uzun yıllardır takip eden, arka planda dönen tezgahları görmüş, dar alandaki paslaşmaların vardığı noktaları tekrar tekrar yaşamış bir gazeteci olarak CHP'de 1 Nisan 2024 günü büyük kapışmanın başlayacağını söyleyebilirim.

31 Mart'ta belediye başkanlığını kaybedeceği görünen Ekrem İmamoğlu evine çekilmeyecek.

Bugünden Özgür Özel'i çiğneyen, es geçen, yok sayan, kibir abidesi Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olmak için kolları sıvayacaktır.

Seçimlere kadar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu 'güç biriktirme', 'yığınak yapma' peşinde olacaktır. Ekrem'in İzmir ve Ankara'da ne işi var? Çankaya'da, Çeşme'de, Bodrum'da neden İmamoğlu aday belirliyor? Şurası net: CHP kurultayına en çok delegeyi İstanbul, Ankara ve İzmir gönderiyor. İstanbul delegesinin tamamı İmamoğlu'nun elinde.

KURULTAYA HAZIRLIK PLANI

İzmir ve Ankara delegeleri yarı yarıya Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bölündü. Ekrem İmamoğlu, CHP olağanüstü kurultayında İzmir ve Ankara'nın tüm delegelerini kontrol etmek için İzmir Büyükşehir ve Ankara Çankaya belediye başkanlığını eline almak istiyor. Çankaya, Bodrum ve Çeşme belediye başkanlıkları ekonomik gücün kullanımı açısından önemli. İstanbul, Ankara ve İzmir delegelerini kontrol edecek olan İmamoğlu, Özgür Özel'i rahatça tasfiye edebilir.

Ancak esas kavgayı Kemal Kılıçdaroğlu ile verecek. Yani İmamoğlu'nun İstanbul dışında İzmir, Ankara, Antalya, Adana il ve ilçe başkanlıkları adayları için liste hazırlaması, nihayetinde 31 Mart 2024 sonrası CHP olağanüstü kurultayına hazırlık. İstanbul seçimini kaybedeceğini de düşünen İmamoğlu'nun olağanüstü kurultayda CHP genel başkanı olmaya yönelik kariyer planlaması...

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ofisini boşuna açmadı. İzmir, İstanbul, Antalya ofisleri de hazır. Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofislerin ne anlama geldiğini iyi bildiği belirtiliyor. CHP'de eş başkanlar İmamoğlu ve Özel'den birisi diğerini muhakkak tasfiye etmeye çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun de derin temaslarını sürdürdüğü haberlerini alıyoruz.

SONUÇ

İlginçtir, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında adeta sandviç durumuna düşerken sahada ısınma hareketleri yapan yeni oyuncu Muharrem İnce'ye dikkat etmek gerekiyor.

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin daha ileri gitme zemini yok. Tecrübeli Muharrem İnce'nin kafasında, CHP'ye dönüş zamanlaması ve yerel seçim sonrası olağanüstü kurultaya gidecek CHP'de alacağı rolün bulunduğu bir gerçek. İmamoğlu'na daha yakın duran ve onun için çalışacak Muharrem İnce elbette Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in birbirini kıracağı süreci takip edecektir. CHP'de oyun bitmez, hizipçilik bitmez.

Aziz milletimiz de kavga olan eve gelin vermez.