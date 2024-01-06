CHP’nin BALLI yalanı belgelendi

Bornova Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alanda Milli Eğitim Bakanlığı'nca temel kazı çalışmalarına başlanan anaokulunun "koruya kıyıp ağaçlar kesilerek yapıldığı" ve "Suriyeli mülteciler için kullanılacağı" yalanını köpürten CHP'yi ve Genel Başkanı Özgür Özel'i şok edecek belge ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin de mezun olduğu BAL'da söz konusu inşaatla ilgili dolaşıma sokulan manipülatif bilgiler üzerine bu inşaata karşı olduğunu belirterek kamuoyunu harekete geçirmek istemişti. Bunun üzerine devreye yine bu okulun mezunu olan CHP lideri Özel girmiş, Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a sosyal medya üzerinden verdiği "Bu inşaatla ilgili gereğini yapın" talimatı vermişti.

'HEMEN MÜHÜRLÜYORUZ'

Yeniden aday gösterilmesi konusunda sıkıntı yaşayan Soyer de Özel'in talimatı üzerine "Hemen mühürlüyoruz, bunun için gerekli yazıyı Bornova Belediyesi'ne gönderdik" diyerek adeta şov yapmıştı. Ancak bu okulun yapımına izin veren kurumlar arasında Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun bu projeyi uygun bulduğu yönündeki kararın yer aldığı belgede Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yağmur Han Şenel'in de imzası olduğu görüldü.

KENDİLERİNDEN HABERSİZ

Bu durum, CHP ve Soyer'in daha kendi belediyesinden haberi olmadığını ya da böyle bir onayı verdiklerini bildiği halde İzmirlileri manipüle etmeye çalıştığı gerçeğini ortaya çıkardı. Bu arada karara imza tan Şenel'in olduğu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'e bağlı olması da dikkat çekti. Şahin'e bağlı müdürlükler daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki kentsel dönüşüm inşaatında ekskik demir ve hatalı beton kullaıldığını rapor ederek inşaatın mühürlenmesine neden olmuştu. Yani Şahin'e bağlı birimler belediyenin ayıbını yine belediyenin hazırladığı raporla ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme Soyer ve Büyükşehir Belediyesi'nin doğal olarak hedefe konulmasına neden olmuştu. Bornova'daki olayda da Şahin'e bağlı bir daire başkanının imzasının olması "Acaba, Soyer'e bu konuda bir oyun mu oynandı?" sorusunu da akıllara getirdi.

İDUĞ: AĞAÇ KESMEK YOK

Öte yandan söz konusu kararın belgesinde CHP'li Bornova Belediyesi'nden Başkan Yardımcısı Özlem Ayan'ın da imzası bulunuyor. Bornova Belediyesi, söz konusu inşaata ruhsat da verdi. Bornova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mustafa İduğ, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, söz konusu inşaata karşı kampanya başlatan CHP lideri Özel ve Başkan Soyer'i açığa düşürecek açıklamalar yapmıştı. İduğ, burada ağaç kesildiği iddialarını yalanlayarak, "Burada kamuoyunu yanlış bilgilendirme var. Burada ağaç kesme yok. 1 ağaç bile kesilmemiştir" demişti.