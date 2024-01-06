Kılıçdaroğlu ve Alevi dedeleri katılmadı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İstanbul için başkan adayı, yeniden Ekrem İmamoğlu gösterildi. CHP İstanbul aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel katılırken etkinliğe davet edilmesine rağmen CHP'nin eski genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Toplantıya tüm eski genel başkanların davet edildiği, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in salonda etkinliği takip ettiği ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul etmeyerek programa katılmadığı öğrenildi.

DEDELER DE GELMEDİ

Kongre döneminde yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yakın olan Alevi delegeler ve İstanbul'daki Alevi toplulukların liderleri, Alevi dedeleri de programa davet edilmelerine rağmen katılım göstermedi.