Acelen ne başkan!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan Menteşe Kent Parkı ve toplanma alanının içinde, mahalle sakinlerinin bilgisi olmaksızın iş yeri amaçlı inşaat faaliyetlerine başlandığı ve parktaki ağaçların bazıları bu amaçla yerlerinden söküldüğü öne sürüldü. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin planlaması sonucu parkta inşa edilecek binanın, ünlü süper marketlerden birisine kiralanacağı öne sürüldü.

'AÇIKLAMA YAPILMALI'

Olaya mahalle sakinleri tepki gösterildi. Parkta bir "tabela" bile çakılmadan başlayan inşaat üzerine semt sakinleri tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlardan Ahmet Tan Karaosmanoğlu, "Muğla'da bir Büyükşehir katliamı daha" başlıklı sosyal medya paylaşımında, "İş ihale edilmiş bile. Gerekçe burası İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak gözüküyormuş da geçici olarak çocuk parkı yapmışlarmışmış. Sakın birilerine kiraya vermek için bina yapıyor olmasınlar. Büyükşehir Belediye Başkanlığı derhal açıklama yapmalı. Yapılacak olan bu binanın hangi amaçla kullanılacağı ve projenin bütünü üstünde idari yerleşimi göstermeli. Bu alanın Belediye hizmet alanı olarak hangi tarihte imar planına işlendiğini ve hangi encümen kararı ile ne zaman ihale edildiğini duyarlı meclis üyeleri olarak halka arz etsinler" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kent marketin yapılacağına yönelik paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Menteşe Kent Park içerisinde yapılacak olan Kent Marketimizin çalışmalarına başladık. 510 metrekare taban alanı ve bin 20 metrekare inşaat alanına sahip olan projemiz kapsamında büyük market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, WC'ler, soyunma odaları gibi birçok farklı alan inşa edilecektir. Kısa sürede hizmete sunacağımız Kent Marketimiz bölgemize hayırlı olsun" denildi.

'BOHÇACI KADIN GİBİ YAYILDI'

TEPKİLERİNDEN BAZILARI ŞÖYLE:

-YEŞİL alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak (gerçekten gideceğine inanamıyorum) çocuk oyun parkını bozmak nedir?

-MAKİNE hazır. Yazık. Yaz ayı boyunca parkı tadilat gerekçesiyle halkın hizmetinden uzak tutarak zaten vatandaşı parkı kullanmamaya alıştırmışlardı. Neredeyse tüm yaz boyu yürüyüş yolları ve parkın ortaları kazılmış vaziyette idi.

-AÇ gözlü belediye doymak nedir bilmez her tarafa bohçacı kadın gibi yayıldı.

-YUH be. Ucube bir yapı olur parkın ortasında.

-MUĞLA'DA başka yer mi kalmamış?