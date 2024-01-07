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Haberler Politika AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı vurgu! 'Özgür Filistin' mesajı

AK Parti'nin yeni seçim şarkısında anlamlı vurgu! 'Özgür Filistin' mesajı

AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri için merakla beklenen  'Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirerek ilk adaylarını açıkladı. AK Parti'nin yerel seçim şarkısı belli oldu. 'Hep Yeni Hep İleri' müziğindeki anlamlı detay dikkat çekti. Seçim şarkısında “Nehirden denize Özgür Filistin” sloganına atıfta bulunuldu.

HABER MERKEZİ
AK Parti’nin yeni seçim şarkısında anlamlı vurgu! ’Özgür Filistin’ mesajı

Katil İsrail Filistinlilere soykırım politikası uygularken, Filistin halkı ise tüm kararlılığı ile siyonizme direniyor. "Nehirden denize Özgür Filistin" sloganını haykıran Gazze başta olmak üzere tüm Filistinliler İsrail ve baş destekçisi ABD'ye karşı çıkıyor.

AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı 'Hep Yeni Hep İleri' şarkısında da bu slogana anlamlı bir atıfta bulunuldu. 'Nehirden denize, Zaferden zafere' vurgusu yapıldı.

İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı:

Biz bir bir bir araya gelelim

Sen ben yok hep biz diyelim

Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim

Canımızdan daha çok çok çok sevelim

O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

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