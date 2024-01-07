Yeni Asır Gazetesi'nin CHP ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in algı oyununu ortaya koyan belgeli haberi ses getirdi. Bornova Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alanda Milli Eğitim Bakanlığı'nca temel kazı çalışmalarına başlanan anaokulunun "koruya kıyıp ağaçlar kesilerek yapıldığı" ve "Suriyeli mülteciler için kullanılacağı" iddialarını köpürten CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projeye kendilerinin onay verdiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. CHP lideri Özgür Özel'in talimatı üzerine okulu mühürleyeceklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bağlı İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yağmur Han Şenel aracılığıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nda projeye onay verdiği anlaşıldı.

YÜZÜNÜZ KIZARDI MI?

Yeni Asır'da yayınlanan belgenin ardından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Yazıklar olsun. Bir de milleti sanki yeşil katledilmiş, burada mültecilere hizmet verilecekmiş iddiaları üzerinden kışkırtmaya çalıştılar. Ancak, işte yaptıkları algı operasyonu ayaklarına dolandı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin imzası bulunan resmi karar yazısının ortada olduğunu vurgulayan Bursalı, "Buradan Özgür Özel ve Tunç Soyer'e sesleniyorum. Bu belge ile yüzünüz kızardı mı? Kendi onay verdiğiniz proje üzerinden algı çalışması yapmak koskoca CHP Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışıyor mu? Bu belgeye cevap verin de görelim. Kamuoyu sizden bir izahat bekliyor" dedi. CHP lideri Özgür Özel'in de devreye girerek Soyer ve Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ'a inşaat için gereğini yapmaları talimatı verdiğini ve Soyer'in de burayı mühürletmek için harekete geçtiğini hatırlatan Bursalı, "Umarız CHP lideri Özgür Özel de böyle olur olmaz iddialara araştırma yapmadan atlamayı bırakır. Bunlar İzmirlileri aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Ancak İzmirli hak ettikleri cevabı 31 Mart'ta en ağır şekilde verecek. Kaçış yok" ifadelerini kullandı.

"GİTMENİZE AZ KALDI"

"İzmir için hiçbir faydalı iş yapmayan CHP zihniyeti, yapılanı da karalamak için var gücüyle çalışıyor" diyen Bursalı, şöyle devam etti: "Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır, bunu hep unutuyorlar. Siz algılarınızla İzmirliye şirin gözükmek için ağızlarına bir parmak 'BAL' çalmak istediniz ama kimse yemedi. Hiç merak etmeyin az kaldı! Sizi de bu nafile çabalardan 31 Mart'ta kurtaracağız. Sandık geliyor."