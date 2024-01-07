CHP’nin mitingine ilk destek DEM’den

Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz halkı sokağa davet ederek tepki çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıdaki Can Atalay tartışmaları üzerinden bu kez 'adalet mitingi' düzenlemeye karar verdi.

YİNE KOL KOLA GİRDİLER

TÜM muhalif partileri Anadolu Meydanı'ndaki mitinge davet eden Özel'e ilk destek, terör örgütü güdümündeki DEM Parti'den geldi. Partiden konuya ilişkin resmi bir karar açıklanmasa da, önceki gün Meclis'te konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay tartışmalarına ilişkin "Hep birlikte direnelim" çıkışı ile dikkat çekti. Öte yandan 14 Ocak Pazar günü yapılacak olan miting için şehir dışındaki DEM Parti örgütlerinin de Ankara'ya getirileceği iddia edildi. Bugüne kadar ortak bildiri skandalı, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, kayyum ve tezkere başlıkları başta olmak üzere Meclis gündemindeki birçok konuda aynı safta yer alan CHP ve DEM Partili vekillerin, mitingde de bir arada olması bekleniyor.