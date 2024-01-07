  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Gözler bugün İstanbul’da

Gözler bugün İstanbul’da

FATMA GÖKSU
Gözler bugün İstanbul’da

AK Parti adaylarının 28'i bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak. AK Parti büyük lansmanı ise, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor.

BUGÜN AÇIKLANACAK İLLER

Bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı ile birlikte 28 il adayı açıklanacak. Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde: İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Mardin, Denizli ve Adana... Açıklanacak diğer iller ise Artvin, Bayburt, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA