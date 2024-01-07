Gözler bugün İstanbul’da

AK Parti adaylarının 28'i bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak. AK Parti büyük lansmanı ise, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor.

BUGÜN AÇIKLANACAK İLLER

Bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı ile birlikte 28 il adayı açıklanacak. Açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde: İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Mardin, Denizli ve Adana... Açıklanacak diğer iller ise Artvin, Bayburt, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta.