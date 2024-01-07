Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.