İsveç için nihai karar TBMM’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi. Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

F-16 ALIM SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ilettiği öğrenildi. Fidan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis'e ait olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca Gazze'de derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Blinken daha sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ziyaretinin ardından Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek üzere Yunanistan'a geçti.

BLİNKEN'I SADECE İKİ KİŞİ KARŞILADI

Türkiye'ye önceki akşam gelen Blinken'ı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'den yalnızca Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz'ın karşılaması dikkat çekti. Karşılamada Vali ya da Vali Yardımcısı bulunmadı. Bu soğuk karşılamayla Ankara'nın Washington'a bir mesaj verip vermediği tartışma konusu oldu. Öte yandan Blinken, Fidan ile görüşmesinden önce Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri tarafından protesto edildi.