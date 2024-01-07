Özgür Özel’in zikzakları

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı zikzaklarla, çark etmeleriyle meşhur olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla deviren Özgür Özel'in de zikzakları, hazırlıksız ve aniden yaptığı çıkışların altında kaldığı gözleniyor. Siyonist İsrail'in Gazze saldırıları karşısında yeterli tepkiyi gösterememenin ezikliği içindeki Özgür Özel'in 21 Kasım'da Hacıbektaş'ta yaptığı "Filistin'e gideceğim" çıkışından hala tık yok.

21 Kasım'dan bu yana CHP'de Filistin'e gitme konusunda bir hareket görülmezken CHP'nin Filistin'de yapılan katliamlar karşısında miting ve anlamlı bir toplantı yapmaması eleştiriliyor.

Özgür Özel'ın Filistin'e nasıl ve ne zaman gideceği belli olmazken, CHP'nin Yargıtay'a yönelik miting için otobüslerle Ankara'ya insan taşıma konusunda çabaları gözlerden kaçmıyor.

GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in aday belirleme kavgaları, çekişmeleri sürüyor. İmamoğlu'nun İstanbul'daki lansman toplantısında Özgür Özel'in aciz durumu bir kez daha gözler önüne serildi. Ekrem İmamoğlu'ndan önce Özgür Özel'in konuşması, emanetçi oluşunu kabul olarak değerlendiriliyor.

100 yıllık CHP'de görülmeyen bir duruma Özgür Özel imza attı. Önce genel başkan konuşup sonra belediye başkanını davet etmesi CHP'nin milletvekilleri ve teşkilatlarında eleştiri konusu oldu.

CHP lideri İmamoğlu onun emanetçisi Özgür Özel izlenimini pekiştirmesi önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edildiği halde Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmaması bir gerçeği ortaya çıkardı. Ekrem İmamoğlu'nun da konuşmasında, kendisini ortaya çıkaran Kılıçdaroğlu'ndan söz etmemesi vefasızlığa iyi bir örnekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul toplantısına katılmaması, Kılıçdaroğlu Ankara ofisini boşuna kurmadı.

Gölge CHP

Genel Merkezi gibi çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nu karşı CHP muhalifleri derin temaslar yapıyor, 31 Mart sonrası CHP olağanüstü kurultayına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na kızgınlığı biliniyor.

Yerel seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun intikamının sert olacağı konuşuluyor.

BÜYÜKERŞEN'E SAYGISIZLIK

CHP'de Eskişehir adayı açıklanamıyor.

Yılmaz Büyükerşen aday olmasına rağmen, İmamoğlu ile Özgür Özel'in başka bir aday arayışı, Büyükerşen'e yeterli ilgili göstermemesi teşkilatta saygısızlık olarak değerlendiriliyor.

Kendisine çelme takmak isteyen ve aday olmak için özellikle iki ilçe başkanının tavırları eleştiriliyor.

SONUÇ

CHP'nin gelecek hafta perşembe günü yapılacak parti meclisinin çok tartışmalı geçeceği, Ekremci ve Özgürcü üyelerin kafa kafaya gelecekleri kulislerde konuşuluyor.