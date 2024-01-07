YSK’ya gerekli tüm malzeme desteği verilsin

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, seçimlerin yönetiminden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sorumlu olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi: "Bu itibarla 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı ve toneri, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."