Savaş: Aydın Yüzyılı için hazırız, kararlıyız

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını Yeni Asır'a yaptı. Aydın'ın gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ve önümüzdeki seçimin tarihi bir fırsat olduğunu belirten Savaş, "31 Mart seçim sürecinde geçmişte hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın hemşerilerimizin tamamına ulaşıp kendimizi anlatacağız. Hemşerilerimizin de desteğiyle Aydınımızı AK Belediyecilikle buluşturmanın gayretinde olacağız. Aydın Yüzyılı için hazırız, kararlıyız" dedi.