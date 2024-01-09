Yılmaz: Gece gündüz demedik

AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, adaylığının açıklanmasının ardından Balıkesirliler tarafından coşkuyla karşılandı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Yücel Yılmaz'ı çalgı, halk oyunları ve karanfillerle karşılandı. Yılmaz konuşmasında "Sizlerle beraber bu şehirde gece gündüz arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Birçok arkadaşımızla beraber, çok büyük emekler verdik ve 2019'da Cumhurbaşkanımız, hadi Yücel büyükşehir sana emanet yola devam dedi ve sizlerin desteği ile 31 Mart 2019'dan itibaren de Allah böyle bir güzel şehrin tamamına hizmet etmeyi, tamamıyla dertlenmeyi, tamamıyla hemhal olmayı bize nasip etti" dedi.