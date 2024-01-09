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Haberler Politika Zolan: Kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik

Zolan: Kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik

SEBAHATTİN ALP
Zolan: Kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik
AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Zolan, yağmura rağmen kendisini karşılayan kalabalığa seslendi. Çalışanlara ve partililere teşekkür eden Zolan, "Denizli'nin sorunlarını en üst seviyede çözme ve kenti daha ileriye taşıma noktasında sizlerle el ele ve gönül gönüle çalışarak şehrimizi bugünkü güzel hale getirdik. Bana güç verdiniz, bana en güzel yol arkadaşlığı nasıl olur onu gösterdiniz. Biz kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik. Nerede ne ihtiyaç varsa oraya koştuk ve çözmeye gayret gösterdik. Tek derdimiz bu şehre hizmet etmek ve vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek" diye konuştu.
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