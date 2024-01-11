14 ilde başkan adayları belli oldu

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği ikisi büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı. Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak. Denizli'nin Çal ilçesinde Feti Akcan, Honaz ilçesinde Ali Semerci aday oldu. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kazım Arslan; Aydın'ın Efeler ilçesinde Burak Pehlivan, Germencik ilçesinde Halit Germen, Karacasu ilçesinde Mehmet Erikmen ve Söke ilçesinde Tekin Yavuz aday gösterildi. Açıklanan diğer iller ise Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye olarak sıralandı.