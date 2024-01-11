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Dünyanın en güçlü 8’inci ordusu Türkiye’de

HABER MERKEZİ
Dünyanın en güçlü 8’inci ordusu Türkiye’de
ABD merkezli Global Fire Power'ın yayınladığı 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2024' listesine Türkiye damga vurdu.145 ülkenin bulunduğu listede geçen yıl 11. sırada bulunan Türkiye, üç basamak birden yükselerek sekizinci sıraya yerleşti. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Listede yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.
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