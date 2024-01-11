Türkiye eksenini buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, "MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri"ne katıldı. MİT'in 97. kuruluş yıldönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Erdoğan, teşkilatın yıl dönümünü canıgönülden tebrik ettiğini, kuruluşundan bugüne kadar teşkilatta emeği geçen herkese ve bütün isimsiz kahramanlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

HEPSİNİ TEBRİK ETTİ

Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilikle şereflenen mensuplara ise sağlık ve afiyet temenni eden Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetiyle birlikte dünyanın dört bir ucunda Türkiye için görev yapan teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. MİT'in gizli kahramanlarının nasıl büyük bir özveriyle görevlerini ifa ettiğini çok iyi bildiğini anlatan Erdoğan, "Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin diyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri olarak küresel güç rekabetinin tam merkezinde olan bir bölgede yer aldığını belirten Erdoğan, "İnsanlığın gündemini meşgul eden krizlerin kahir ekseriyeti ülkemizin yakın çevresinde vuku buluyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz" dedi.

'ETRAF ATEŞ ÇEMBERİ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirsizliğin arttığı bu dönemde ülkemiz ekonomik, askeri, diplomatik ve istihbari alandaki başarılarıyla adından söz ettirmektedir. Gelinen aşamada şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor. Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamdolsun artık tüm unsurlarıyla birlikte gerçeğe dönüşmektedir."

HER KARARDA AYNI

Birilerinin iddialarının aksine Türkiye'de bir eksen kayması yaşanmadığını, bilakis uzun arayışlardan sonra Türkiye'nin asıl eksenini bulduğunu belirten Erdoğan, "Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi 'Başkaları ne der?' kaygısıyla hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı, hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz" dedi.

"28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELERİN GERİSİNDEKİ NİYETİ BİLİYORUZ"

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de, niyeti de, hevesi de gayet iyi biliyoruz" dedi.

YETİM HALKIN BABASI

Erdoğan, "Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi, bizi asıl hedeflerimizden, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, yine başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevlerinin mesai saatleriyle sınırlanamayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim, buldum yetim halkı babalık eyledim" sözlerini anımsattı. Erdoğan, valilerin şehirlerinde paşalık eylemekle değil, yetim halka babalık etmekle mükellef olduğunun altını çizdi.

"MOSSAD OPERASYONU İSRAİL'İ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Mossad ajanlarına yönelik operasyonuna ilişkin, "İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır; 'Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız' vesaire gibi. Daha dur bakalım bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız" dedi.