İzmir- Mersin-Hatay adaylığı kangren oldu

Eş başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in etkinlik mücadelesi ve sürtüşmeleri sonucu CHP hasta yatağına düştü.

3 şehirde CHP'nin kolları, bacakları, parmakları tutmaz duruma geldi. Aday belirlemedeki kritik gelişmeler CHP kulislerinde "İzmir, Mersin ve Hatay kangren oldu" şeklinde değerlendiriliyor.

Bilindiği gibi kangren, kan dolaşımı yetersizliği problemlerine bağlı olarak dokunun kuruması halidir.

Tedavi gecikirse, kangren olan bölge ölür ve felçli gibi hissiz bir görünüme gelir. Ölmüş dokuların (parmak, ayak ya da tümüyle bacak) muhakkak ameliyatla kesilerek alınması gerekmektedir.

Göründüğü kadarıyla eş başkanlar İmamoğlu, Özel ve adamları birbirini yemekten, kangren olan İzmir, Mersin ve Hatay'da ameliyat yapamıyorlar.

İZMİR'İ ELE GEÇİRME SEVDASI

CHP eş başkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel sürtüşmesi yüzünden İzmir adayı krizi kangrene dönüştü.

Daha önce de dediğimiz gibi CHP İzmir adeta bir matruşka görünümünde. Matruşkaların içinden her gün başka bir isim çıkıyor. Şubat ayının 19'una kadar daha çok matruşka isim duyulabilir (20 Şubat belediye başkan adayı isimlerini YSK'ya vermek için son gün). Belli ki Tunç Soyer gidecek. Yerine matruşka misali Murat Bakan, Abdul Batur, Cemil Tugay, Alaattin Yüksel, Aziz Kocaoğlu, Filiz Ceritoğlu Sengel, Olgun Atila isimleri öne çıktı. Son isim ise Selin Sayek Böke. Kulislere göre Selin Sayek Böke başkan adayı, Buğra Gökçe ise genel sekreteri. Ne tesadüf bu iki isim de Ekrem İmamoğlu'nun yakın kadrosundan. Belli ki İmamoğlu İzmir'i ele geçirmek sevdasında...

"SAVAŞ'I GERİ ÇEKİN" RÜZGARI

Hatay adayı olarak belirlenen Lütfü Savaş'ın CHP teşkilatlarında ve CHP'nin arka bahçesi sivil toplum platformlarında "geri çekin" rüzgarı esiyor. Telefonlar ve paylaşımlar yağarken Özgür Özel tuhaf açıklamalar yapıyor.

Özgür Özel'in manidar sözleri:

"Hatay'da çok uğraştık, dört kez ölçtük. Alternatif bulamadık.

Savaş, kırsaldan acayip oy alıyor.

Belediyecilikten anlamayan birisini bu süreçte yapamayacaktık.

Savaş'ın, deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin.

Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor."

İKİ VEKİL BİRBİRİNİ YİYOR

Mersin'in iki milletvekili; biri İmamoğlu'nun adamı olan Ali Mahir Başarır ve diğeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Hasan Ufuk Çakır birbirini yiyor.

CHP Mersin-Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nun adamı Ali Mahir Başarır'ı eleştirerek CHP'den istifa etti ve bağımsız aday olacağını açıkladı.

Bozdoğan Başarır'ı suçlayarak, "Görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak TEK ADAMCILIK oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

'SİYASET YAPMAM İMKANSIZ'

Bozdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Ali Mahir Başarır'a yönelik suçlamaları yenilir yutulur gibi değil: "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar; bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir."

AÇIKLAMA ERTELENDİ

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da Ali Mahir Başarır'a yönelik sert bir çıkışta bulundu. Parti Meclisi toplantısının devam ettiği sırada salondan yükselen bağrışmalar dikkat çekti. Bağıran kişinin Hasan Ufuk Çakır olduğu ve sert sözlerle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hitap ettiği gözlendi. "Yeter ulan!" şeklindeki çıkışıyla salondan ayrılan Çakır'ın, Mezitli ilçesine atanacak belediye başkan adayları konusunda desteklediği ismin Seyit Özananar olduğu, Başarır'ın ise Ahmet Serkan Tuncer'i desteklediği belirlendi.

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun önemli adamları Malatya Milletvekili Veli Ağababa ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Mezitli ilçesine yönelik tezgah kurduğunu düşünen Mersin Milletvekili Çakır'ın koridorlara yansıyan sesleri ortalığı ayağa kaldırdı. Mezitli kavgası nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in açıklanması ertelendi.

ANKARA'DA KOMEDİ VAR

CHP'de İzmir ve Hatay kangren olurken Ankara'da da bir komedi yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçe başkan adayını belirlediği bir süreçte Ankara'da Mansur Yavaş'ın elinin kolunun bağlanması bardağı taşırdı. Mansur Yavaş çelmelenerek Etimesgut adayı olarak Erdal Beşikçioğlu getirildi.

Yavaş'ın milliyetçi adayının önü kesildi. Morali bozulan Yavaş'ın istifanın eşiğinden dönmesi, Ankara'da Gölbaşı, Polatlı, Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinin aday belirlemesi teklif edilerek durduruldu.