Kızıldeniz’i kan gölüne çevirme hevesindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'BERABER ADIM ATTILAR'

İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler" dedi.

'REHAVETE YER YOK'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun, onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."

'İSRAİL MAHKUM OLACAK'

LAHEY'de görülen soykırım davası ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanının adaletine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HERZOG, NETANYAHU'YA ÖZENDİ"

Netanyahu'nun kaçacak deliği olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Fakat son zamanlarda o da herhalde Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırıyla bitiremezler. Niye? Çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Hakkın yanındayız. Mazlumların yanındayız. Ama onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Sonucun da ben iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi. Hep zalimler kaybetti" dedi.

ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ

AK Parti'nin bu hafta sonu yapılacak olan aday tanıtım toplantısı, şehitlerimiz nedeniyle ertelendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı. Altun, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağı bilgisini paylaştı.